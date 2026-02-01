В Кузбассе задержали администратора сауны, где погибли подростки

В Кузбассе задержали администратора частной сауны после пожара, в результате которого погибли пять подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, 36-летнюю сотрудницу заведения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более человек.

С задержанной проводят следственные действия. Следователи осмотрели здание сауны, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию, представляющую интерес для расследования. Также допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Параллельно следственные органы вместе с оперативниками МВД России устанавливают местонахождение владельцев заведения. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, которые должны определить точные причины смерти подростков, очаг и источник возгорания.

Трагедия произошла 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. После ликвидации пожара в здании были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. Одной девушке удалось спастись. В ходе первоначальных проверок установлено, что учреждение работало с нарушениями требований пожарной безопасности, что, по версии следствия, и привело к гибели людей.

По предварительным данным, компания подростков отмечала в сауне сразу три дня рождения. Во время празднования в одной из парилок произошло возгорание. Рассматриваются несколько версий случившегося, включая короткое замыкание. Также проверяется версия о том, что подростки могли дезориентироваться и отравиться угарным газом.

Ранее появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе.