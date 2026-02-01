В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снега и метели

МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в Крыму 2 февраля

В Крыму на понедельник, 2 февраля, объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды — ожидаются снег, метель и гололедица. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

По данным крымского Гидрометцентра, в регионе прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с, а местами — до 25 м/с. В дневные часы пройдет снег, в южных районах — мокрый снег, местами осадки могут быть сильными. Ожидаются метель, налипание мокрого снега и образование гололеда, на дорогах — гололедица.

В спасательном ведомстве предупредили о повышенном риске чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, ростом числа ДТП и нарушениями транспортного сообщения. Возможны затруднения движения на автодорогах, в том числе на затяжных подъемах и спусках, опасных поворотах и горных перевалах, а также локальные подтопления.

Главное управление МЧС по Республика Крым рекомендовало жителям соблюдать меры предосторожности: воздержаться от выхода в горно-лесную местность, не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях, следить за состоянием дренажных и ливневых систем. Водителям советуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов. Пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность при переходе дорог и выбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций спасатели призывают обращаться по единым номерам экстренных служб — 101 и 112.

