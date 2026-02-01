Размер шрифта
Общество

Вернувшийся домой российский моряк с «Маринеры» рассказал о моменте захвата танкера

РИА Новости: моряк с захваченного танкера «Маринера» вернулся домой в Крым
Russell Cheyne/Reuters

Российский моряк из состава экипажа задержанного США танкера «Маринера» вернулся домой в Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина рассказал о моменте захвата танкера. По его словам, судно окружили около девяти вертолетов. В итоге на борт танкера высадились американцы и британцы и захватили экипаж.

О задержании судна M/V Bella 1 («Маринера») стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Среди членов экипажа были два российских моряка. МИД РФ добился от президента США Дональда Трампа их освобождения. Как сообщила 28 января официальный представитель министерства Мария Захарова, россияне находятся на пути домой.

Известно, что второй российский моряк из состава экипажа «Маринеры» также вернулся домой в Астрахань.

Ранее в МИД РФ пригрозили последствиями странам, задерживающим суда под флагом России.
 
