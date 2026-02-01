«Я специально выкинул телевизор!»: Глызин скрывает от жены внебрачную дочь

Певец Глызин заявил, что не рассказал жене о внебрачной дочери-наследнице

Певец Алексей Глызин признался в программе «Звезды сошлись», что не сообщил о внебрачной дочери своей супруге Сании, поскольку «бережет ее».

«Ой, боже! Жена не знает, только не говорите! Я специально выкинул телевизор! Она ничего не знает», — сказал артист.

7 декабря СМИ писали, что у 71-летнего заслуженного артиста России нашлась внебрачная 46-летняя дочь по имени Анна. В эфире НТВ Глызин добровольно прошел генетический тест — и его результаты подтвердили отцовство.

В беседе с журналистами Глызин продемонстрировал неоднозначное отношение к ситуации. Он с ухмылкой отметил, что на протяжении карьеры стал многодетным отцом, намекнув на многочисленные сексуальные контакты во время гастролей.

«У меня, знаешь, сколько их по России? Кто их считает вообще? Слушай, у меня такой послужной список!» — сказал артист.

При этом, отмечают создатели передачи «Звезды сошлись», Анна Глызина не скрывает, что задумывается о наследстве. Она говорит, что юридически имеет право на 30% имущества исполнителя. Кроме того, женщина имеет инвалидность, из-за чего по закону входит в число наследников первой очереди.

Ранее мама Лерчек рассказала о состоянии внука после тяжелой травмы.