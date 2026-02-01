Глава МИД Италии оценил идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако первыми в него должны вступить страны с Балкан. Его слова приводит Corriere della Sera.

«Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми у нас есть обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу «Друзей Балкан». 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии», – сказал Таяни.

В то же время он заверил, что Рим продолжит помогать Украине в вопросе евроинтеграции, однако она «должна пройти определенный путь».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС . Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

При этом сам Владимир Зеленский заявил, что его страна планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее в Евросоюзе оценили желание Зеленского о членстве в 2027 году.