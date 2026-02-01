Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Глава МИД Италии оценил идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Италии Таяни: первыми в ЕС должны вступить страны Балкан, а не Украина
Andreea Alexandru/AP

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе, однако первыми в него должны вступить страны с Балкан. Его слова приводит Corriere della Sera.

«Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, с которыми у нас есть обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу «Друзей Балкан». 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии», – сказал Таяни.

В то же время он заверил, что Рим продолжит помогать Украине в вопросе евроинтеграции, однако она «должна пройти определенный путь».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит возможности для быстрого вступления Украины в Евросоюз. Канцлер отметил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС . Он добавил, что можно постепенно сближать Украину с Европейским союзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

При этом сам Владимир Зеленский заявил, что его страна планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее в Евросоюзе оценили желание Зеленского о членстве в 2027 году.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!