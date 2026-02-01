Женщина отрезала мужу гениталии и отправилась за покупками

В Испании женщина отрезала яичко партнеру, которого заподозрила в измене

Жительница Испании расправилась с партнером и отрезала ему одно яичко, сообщает газета ABC.

В Бильбао арестовали 55-летнюю латиноамериканку, подозреваемую в расправе над своим 67-летним сожителем, владельцем бара в районе Урибарри. Утром 30 января она позвонила в скорую, сообщив о ЧП, а по прибытии полицейских призналась в преступлении.

По данным источников, женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений, пока тот спал, и ампутировала одно яичко. Предположительно, она напала на партнера, заподозрив его в измене. После этого женщина вышла на улицу с окровавленными руками и отправилась за покупками.

Как сообщается, обвиняемая переехала к жертве около четырех лет назад. Соседи пары считали их «спокойными». Расследование продолжается, полиция пока не комментирует детали про нож и гениталии.

