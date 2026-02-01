В материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили письмо, в котором он говорил о восстании на Украине. Об этом сообщил автор Telegram-канала Fantastic Plastic Machine, опубликовав скриншот этого письма.

По информации автора канала, письмо было написано в марте 2014 года. Эпштейн адресовал его французскому банкиру Ариан де Ротшильд, которая на данный момент является генеральным директором финансовой организации Edmond de Rothschild Group и первой женщиной, возглавившей ее.

«Восстание на Украине даст много возможностей, много», — гласил текст письма Эпштейна.

По мнению автора поста, подобная информация раньше могла бы восприниматься на уровне конспирологической теории, однако теперь нашла подтверждение.

Эпштейна обвинили в том, что в период с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек. По версии следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в тюремной камере, спасти его не удалось.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из досье Эпштейна. Пакет включает более 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений. Материалы содержат в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», изъятой с устройств Эпштейна. В письме минюста, направленном в конгресс, поясняется, что документы были взяты из первоисточников за более чем 20 лет, включая дела Эпштейна во Флориде и Нью-Йорке и расследование происшествия в камере финансиста.

