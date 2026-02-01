ДТП с участием пассажирского поезда в Волгоградской области попало на видео

Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Волгоградской области

Автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Бударино и Разъезд. Машина выехала на пути прямо перед поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград. На этом фоне прокуратура организовала проверку.

«Волгоградской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. <...> По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ДТП никак не повлияло на движение пассажирских поездов на данном участке железной дороги.

Главное управление министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области в Telegram-канале уточнило, что 38-летний водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Как выяснило ведомство, мужчина пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Видео, на котором запечатлено столкновение поезда и машины, опубликовал Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

