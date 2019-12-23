Кадыров пообещал следить за поведением чеченцев в других регионах

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пригрозил, что будет следить за поведением чеченцев, чтобы они не занимались незаконной деятельностью, когда переезжают в другие регионы России, сообщает «Интерфакс».

Воспитанием народа будут активно заниматься власти Чечни, отметил Кадыров.

По словам, руководство будет строго отслеживать поведение чеченцев и, если узнает о правонарушениях, то не будет брать их под защиту.

«Мы никогда не станем брать под защиту тех, кто совершает преступления, вместо того, чтобы получать знания», — сказал Кадыров.

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