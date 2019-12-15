Песков объяснил, почему в США демонизируют Россию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в программе программы «Большая игра» рассказал, почему в США демонизируют Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это связано с внутриполитическими процессами в США, где общество и «политическаий ландшафт» поляризовались.

«Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США.», — добавил Песков.

Представитель Кремля подчркнул, что, по его мнению, это не принесет пользы американской стороне. Он также задался вопросом, может ли американский глава Дональд Трамп разрешить эту ситуацию.

«Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений», — добавил Песков.

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