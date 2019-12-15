Путин включил 19 регионов РФ в эксперимент по налогу на самозанятых

Российский президент Владимир Путин подписал закон о том, чтобы включить еще 19 регионов России в эксперимент по налоговому режиму для самозанятых, говорится на официальном портале правовой информации.

В число регионов-участников вошли: Санкт-Петербург, Ленинградская, Волгоградская, Тюменская, Воронежская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская Самарская, Свердловская, Омская, Сахалинская области. Также в этом списке есть Пермский и Красноярский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ.

Предполагается, что с 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых начнет действовать также в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

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