Депутат «Слуги народа» госпитализирован после драки в Раде

Народный депутат фракции «Слуга народа» Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам агрополитики. Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По словам Кравчук, у депутата есть подозрение на сотрясение мозга. Она также заявила, что фракция считает недопустимым любое давление на народных депутатов, в том числе применение физической силы.

«Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины», — сказала заместитель главы фракции «Слуга народа».

Как сообщает «Интерфакс», драка произошла между Богданцом и членами Всеукраинского объединения «Свобода».

Причина драки не называется. Известно, что «свободовцы» намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта о рынке сельхозземель.

В парламентской фракции «Слуга народа» произошедшее назвали провокацией.

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