Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и объекты энергетики Украины

Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в течение суток ударили по пунктам временной дислокации личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах», — говорится в заявлении.

Как отметили в оборонном ведомстве, в операциях принимали участие расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Также к выполнению задач привлекли ракетные войска и артиллерию.

Отмечена в сообщении и работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Так, за прошедшие сутки средства защиты перехватили и уничтожили десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Минобороны отметили, что за ночь над 10 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 154 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт у объектов Минобороны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!