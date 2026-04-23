ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и объекты энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России в течение суток ударили по пунктам временной дислокации личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138-ми районах», — говорится в заявлении.

Как отметили в оборонном ведомстве, в операциях принимали участие расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Также к выполнению задач привлекли ракетные войска и артиллерию.

Отмечена в сообщении и работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Так, за прошедшие сутки средства защиты перехватили и уничтожили десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Минобороны отметили, что за ночь над 10 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 154 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт у объектов Минобороны.