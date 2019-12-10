РПЦ назвала главным достижением Лужкова восстановление храма Христа Спасителя

В Русской Православной церкви назвали одним из главных достижений бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова восстановление храма Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ключаря храма протоиерея Михаила Рязанцева.

Представитель церкви считает, что благодаря энтузиазму и энергии экс-градоначальника удалось в кратчайшие сроки, в пять лет, восстановить разрушенный в советские годы храм. В РПЦ считают, что именно благодаря этому поступку Лужков запомнится в Церкви.

«У меня остались самые хорошие о нем впечатления», — отметил Рязанцев.

По словам протоиерея, пока нет точной информации относительно отпевания и панихиды в связи с кончиной Лужкова.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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