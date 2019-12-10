Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря мэра столицы Гульнару Пенькову.

«Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О дате захоронения родственниками будет сообщено дополнительно», — сказала Пенькова.

Она также отметила, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, сформирована правительственная комиссия по организации захоронения Лужкова.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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