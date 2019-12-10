Вооруженная оппозиция Сирии примет участие в астанинской встрече
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что сирийская вооруженная оппозиция подтвердила свое участие в «астанинских» переговорах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, представители оппозиции прибудут в Нур-Султан во вторник, 10 декабря. В этот же день в казахстанской столице начался 14-й раунд переговоров по Сирии в «астанинском» формате.
Отмечается, что на переговорах будут присутствовать делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства САР и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступят представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
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