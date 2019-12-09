Путин последним прибыл на переговоры в Елисейский дворец

Президент России Владимир Путин на лимузине Aurus последним из «нормандской четверки» прибыл на переговоры в Елисейский дворец.

На 17.00 мск запланированы отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Четырехсторонняя встреча начнется в 18.00 мск и продлится примерно 3 часа.

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Ранее Зеленский прибыл на саммит «нормандской четверки».