В России считают, что дух саммита с США на Аляске по-прежнему жив

ТАСС: в российской делегации заявили, что дух саммита в Анкоридже жив
Гавриил Григоров/РИА Новости

Дух саммита Россия — США, состоявшегося на Аляске в августе прошлого года, продолжает жить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, прибывшей в Женеву на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«[Дух саммита в Анкоридже] жив. Из этого и исходим на переговорах», — сказал источник агентства.

17 и 18 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Российскую делегацию на встречах возглавит помощник президента страны Владимир Мединский.

Как рассказали в министерстве иностранных дел Швейцарии, консультации пройдут в закрытом формате. Представителей СМИ не пустят на переговоры, для них будет организован пресс-центр в отеле InterContinental.

16 февраля заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что делегация Москвы отправится на переговоры в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках, согласованных в ходе саммита на Аляске. По мнению дипломата, без учета достигнутых в Анкоридже пониманий успеха добиться не удастся.

Ранее Трамп призвал Украину поскорее сесть за стол переговоров с Россией.
 
