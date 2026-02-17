Умер создатель хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

Автор хитов Мадонны Стейнберг скончался в Лос‑Анджелесе на 76‑м году жизни

Автор песен Мадонны и обладатель премии «Грэмми» Билли Стейнберг умер в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком. Об этом сообщил его адвокат изданию«Би-би-си».

Семья погибшего описала его как «проницательного автора текстов, преданного супруга, любящего отца и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени».

Близкие рассказали, что тексты Стейнберга часто начинались как личные размышления, а затем превращались в гимны, в которых миллионы людей узнавали себя.

«Жизнь Билли — свидетельство непреходящей силы хорошо написанной песни и идеи о том, что честность, положенная на музыку, может пережить нас всех», — сказано в их заявлении.

Семья подчеркнула, что для автора хита «Like a Virgin» важнее признания была связь с аудиторией — «магия того, когда толпа поет тексты, когда‑то существовавшие лишь в его блокноте».

Билли Стейнберг начал карьеру в начале 1980-х, сотрудничая с вокалистом и автором песен Томом Келли. Их дуэт написал несколько хитов, которые заняли высокие места в чартах, и создал недолговечную рок-группу i-Ten.

Настоящий успех пришел к Стейнбергу в 1984 году с песней Мадонны «Like a Virgin». Она возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 и стала заглавной темой второго альбома певицы. Другие известные работы Стейнберга включают «True Colors» Синди Лопер (1986), «So Emotional» Уитни Хьюстон (1987) и «I Touch Myself» группы Divinyls (1990). Он также писал песни для Роя Орбисона, Селин Дион и The Bangles.

У Билли Стейнберга остались жена Трина, двое сыновей и двое приемных детей.

