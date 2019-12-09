Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит «нормандской четверки» — встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

Автомобиль Зеленского марки Renault прибыл во дворец до кортежа президента РФ Владимира Путина.

У входа во дворец его встретил президент Франции Эмануэль Макрон.

В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. «Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.

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