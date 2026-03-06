Размер шрифта
В Венгрии потребовали объяснений от Украины в связи с перевозкой денег мафии

Сийярто: Венгрия требует от Украины объяснений из-за перевозки денег Ощадбанком
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия требует объяснений от Украины в связи с перевозкой Ощадбанком крупной суммы денег, которая может принадлежать мафиозным структурам. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает агентство MTI.

«Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем немедленных ответов и объяснений от украинской стороны на эти серьезные вопросы», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что в настоящее время правоохранители приступили к расследованию в отношении задержанных граждан Украины. Их подозревают в отмывании денег, уточнил министр.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что руководство Венгрии якобы похитило семерых граждан республики — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса. По данным кредитной организации, инкассаторы в момент задержания перевозили около $80 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
