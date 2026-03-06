Размер шрифта
В Иране сообщили, что 30% погибших при обстрелах это дети

Кабмин Ирана: 30% погибших при ударах США и Израиля несовершеннолетние
Vahid Salemi/AP

Среди погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану 30% являются несовершеннолетними. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает ТАСС.

«30% наших погибших - дети», — сказала она.

6 марта Иранский Красный Полумесяц сообщил, что число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану достигло 1332 человек.

28 февраля был нанесен удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, в результате чего погибли более 150 человек. Reuters сообщил, что военные следователи США считают вероятным, что американские войска несут ответственность за этот удар.

Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, пишет газета The New York Times. Белый дом и Израиль обвиняли в ударе иранские власти.

Ранее Иран заявил о готовности к наземной операции США.

 
