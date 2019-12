Новая премьер Финляндии станет самой молодой главой правительства в мире

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин, передает Yle.

Она станет самой молодой главой правительства в мире.

Это произошло после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне.

Отмечается, что Марин возглавит правительство пяти партий, лидерами каждой из которых являются женщины.

До избрания Марина самым молодым премьер-министром был Алексей Гончарук из Украины.

Finland's government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8