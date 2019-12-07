В ЕП надеются на поддержку Еврокомиссией мирного процесса на Украине

Европарламент (ЕП) считает, что главной задачей нового состава Еврокомиссии является поддержание наладившегося процесса урегулирования на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЕП Фабио Массимо Кастальдо.

По словам представителя Европарламента, в настоящее время мирный процесс на Украине получил положительный вектор развития. Он отметил, что в данной фазе главной задачей властей Евросоюза является поддержка урегулирования без обострения разногласий между сторонами.

Кастальдо отметил, что важно не вносить напряженности в переговоры и сохранять «наконец ставшую дружественной» обстановку.

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