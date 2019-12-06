В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки» в Париже

Кремль рассчитывает, что предстоящий саммит «нормандской четверки» в Париже поспособствует урегулированию ситуации на Украине и подтвердит безальтернативность вторых минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что президент страны Владимир Путин настроен серьезно.

Кроме того, глава государства намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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