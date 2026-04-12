Тайсон Фьюри разгромил российского боксера в первом поединке после возвращения

Боксер Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей
Reuters/Andrew Couldridge

Британский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри одержал победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым в своем первом поединке после возобновления карьеры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Бой продлился 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Фьюри со счетом 120-108, 120-108, 119-109.

Махмудов проявлял инициативу, шел вперед и выбрасывал множество ударов, но часто промахивался. Фьюри, напротив, тактически отступал, но при этом регулярно попадал точными ударами по голове и корпусу соперника.

В конце поединка Махмудов растратил все силы, почти перестал защищаться, из-за чего пропускал много ударов и начал шататься на ринге. Однако Фьюри не смог отправить его в нокаут, выиграв только решением судей.

Британский боксер по прозвищу Цыганский король уже в третий раз возобновил карьеру. На этот раз перерыв продлился чуть больше года. Ранее он дважды подряд проиграл украинскому боксеру Александру Усику и в январе 2025 года объявил об уходе из спорта.

