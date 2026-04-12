В Иране заявили о противоречиях между Тегераном и Вашингтоном после переговоров

Tasnim: серьезные противоречия между делегациями Ирана и США все еще сохраняются
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Некоторые серьезные противоречия еще сохраняются между делегациями Ирана и США после завершения третьего раунда переговоров в Исламабаде. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Между делегациями все еще сохраняются серьезные разногласия. Теперь дело за Соединенными Штатами. Им предстоит преодолеть свои завышенные требования и заменить свои амбиции реалистичным подходом», — отмечает агентство.

В Пакистане завершился третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию на Ближнем Востоке

До этого агентство РИА Новости заявило, что делегация США на переговорах в Пакистане выдвинула «крайне завышенные» требования к Ирану. При этом, по данным источника, Тегеран стремится сохранить успехи, достигнутые за время конфликта.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. От Исламской Республики участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс. США привлекли к переговорам «полный набор американских экспертов по соответствующим тематическим областям». Еще одна группа специалистов сопровождала встречу из Вашингтона.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.

 
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
