Овечкин забросил 1006-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретки — 10 голов

Российский хоккеист Александр Овечкин забил в пустые ворота и установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» одержали победу со счетом 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теперь на счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 10 шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Если говорить только о регулярном чемпионате, то на счету Овечкина теперь 929 заброшенных шайб и 756 голевых передач в 1571 матче.

Помимо российского капитана, за «Вашингтон» в матче против «Питтсбурга» забили два белорусских хоккеиста — братья Алексей и Илья Протасы, а также Райан Леонард, который оформил дубль, и Том Уилсон.

В составе «Питтсбурга» отличились Энтони Манта, Ноэль Аччари и Кевин Хейз.

