Представитель госдепа США приедет на Украину 4 декабря

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет на Украину с целью встретиться с представителями американского посольства. Об этом сообщается на сайте госдепа.

Отмечается, что дипломатический визит назначен на 4 декабря.

Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти.

После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.

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