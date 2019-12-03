Представитель госдепа США приедет на Украину 4 декабря
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Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет на Украину с целью встретиться с представителями американского посольства. Об этом сообщается на сайте госдепа.
Отмечается, что дипломатический визит назначен на 4 декабря.
Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти.
После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.
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