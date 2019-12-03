Стало известно место проведения следующего саммита G7
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Президент США Дональд Трамп рассказал, где пройдет саммит G7 в 2020 году. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что встреча «большой семерки» пройдет в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвид.
Глава Белого дома отметил расположение резиденции, которая находится недалеко от столицы США Вашингтона, что представляет удобство для доступа к Кэмп-Дэвид медиа и журналистов.
По его мнению, это место «нравится людям».
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