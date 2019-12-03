Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.

Таким образом она отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что в Донбассе есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто потерялся.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут», — отметила Захарова.

Она заявила, что если власти Украины гарантируют жителям их права, они «найдутся сами».

Захарова также напомнила, что жители Донбасса не выбирали президента Украины в 2019 году и «не обязаны слушать, куда им ехать».