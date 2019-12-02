В Совфеде не увидели угрозы нацбезопасности в получении экс-депутатом гражданства ФРГ

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Получивший гражданство Германии экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель не представляет угрозы национальной безопасности России, рассказал «Газете.Ru» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Исходя из реального содержания его знаний — каких-то государственных секретов, военно-технических вопросов, — он не представляет никакого интереса для иностранных спецслужб. Что касается других вопросов, мне неведомо. Мне кажется, он никак не был интегрирован в какую-то очень важную государственную систему, которая могла бы быть им раскрыта», — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что неплохо знал экс-депутата: Шлегель занимался молодежной политикой, «имел эффективные коммуникации, участвовал в каких-то публичных вещах».

«Но, видно, после того как его пролоббировали с точки зрения продвижения в молодом возрасте на такой высокий уровень, что-то у него там не сложилось — возможно, с покровителями, — что он решил уехать», — добавил Клинцевич.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что экс-депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ. Шлегель также заявил, что хотел бы, чтобы его дети выросли в Германии.

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