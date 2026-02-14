Размер шрифта
Посол Кузнецов рассказал о потерях финского приграничья без российских туристов

Посол Кузнецов: финское приграничье теряет €1 млн в день без российских туристов
Ухудшение отношений с Россией негативно отражается на экономическом состоянии приграничных регионов восточной и северной Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что финская Южная Карелия, например, ежедневно недополучает около миллиона евро из-за отсутствия российских туристов.

«Одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Агентство Bloomberg 1 ноября сообщало о серьезных экономических последствиях для Южной Карелии, связанных с закрытием границы с Россией. Согласно информации, предоставленной местными властями, отсутствие потока российских туристов уже создает серьезные проблемы для многих местных предприятий. Некоторые финские предприниматели рассматривают возможность временной приостановки или полного прекращения своей деятельности в связи с падением уровня потребительского спроса.

В январе экс-министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен предложил открыть границу с Россией, аргументируя это улучшением экономической обстановки в стране. По словам политика, данное решение простимулирует рост продаж продовольственных товаров и приведет к существенному увеличению спроса на продукты питания.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.
 
