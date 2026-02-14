Пес, который 10 лет просидел у могилы хозяина, вдохновил парламентариев на новый закон

В Бразилии история верного пса стала причиной принятия нового закона. Об этом пишет Би-би-си.

Пес по кличке Боб Ковейро 10 лет прожил на кладбище в городе Табоан-да-Серра рядом с могилой хозяина, бывшего смотрителя кладбища. Его пытались забрать домой, но Боб всякий раз возвращался обратно. В итоге ему построили будку, и с тех пор пес сопровождал процессии и радовал скорбящих своим присутствием.

Когда в 2021 году Боба сбила машина, родственники и активисты поставили ему памятник рядом с хозяйским, хотя на тот момент это было не принято. Но теперь в штате Сан-Паулу разрешают размещать останки домашних животных в семейных могилах. Закон «О Бобе Ковейро» вступил в силу на этой неделе. Он признает «эмоциональную связь» между людьми и их питомцами и устанавливает санитарные нормы, за исполнением которых обязали следить местные службы.

