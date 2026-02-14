Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пес, который 10 лет просидел у могилы хозяина, вдохновил парламентариев на новый закон

В Бразилии прожившая 10 лет на могиле хозяина собака изменила законодательство
соцсети

В Бразилии история верного пса стала причиной принятия нового закона. Об этом пишет Би-би-си.

Пес по кличке Боб Ковейро 10 лет прожил на кладбище в городе Табоан-да-Серра рядом с могилой хозяина, бывшего смотрителя кладбища. Его пытались забрать домой, но Боб всякий раз возвращался обратно. В итоге ему построили будку, и с тех пор пес сопровождал процессии и радовал скорбящих своим присутствием.

Когда в 2021 году Боба сбила машина, родственники и активисты поставили ему памятник рядом с хозяйским, хотя на тот момент это было не принято. Но теперь в штате Сан-Паулу разрешают размещать останки домашних животных в семейных могилах. Закон «О Бобе Ковейро» вступил в силу на этой неделе. Он признает «эмоциональную связь» между людьми и их питомцами и устанавливает санитарные нормы, за исполнением которых обязали следить местные службы.

Ранее мужчина нашел свою пропавшую в 2020 году собаку, листая соцсети.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!