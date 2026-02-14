Щербакова расплакалась на трибунах во время мужского одиночного катания на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова не сумела сдержать эмоций во время выступления фигуристов в личном мужском турнире на зимних Олимпийских играх — 2026. Видеозапись момента появилась в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как спортсменка плачет.

Олимпийские игры выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов.

Ранее Елизавета Туктамышева расплакалась из-за Малинина.