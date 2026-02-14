Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Щербакова расплакалась на трибунах во время мужского одиночного катания на ОИ-2026

Фигуристка Щербакова расплакалась во время мужского одиночного катания на ОИ
Телеграм-канал Anna Shcherbakova

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова не сумела сдержать эмоций во время выступления фигуристов в личном мужском турнире на зимних Олимпийских играх — 2026. Видеозапись момента появилась в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как спортсменка плачет.

Олимпийские игры выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Он в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов.

Ранее Елизавета Туктамышева расплакалась из-за Малинина.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!