Сибиряк получил срок за вооруженный налет на киоск ради бесплатной шаурмы

В Новосибирске 20-летний пьяный парень устроил налет на киоск ради бесплатной шаурмы. О приговоре стало известно kp.ru.

В июне 2025 года 20-лений Данил зашел в павильон на улице Бориса Богаткова, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал сделать ему шаурму, предупредив, что платить за нее не собирается. Повар согласился, но нажал на тревожную кнопку, грабитель заметил это и скрылся, похитив его смартфон. Молодого человека, приехавшего в Новосибирск из Кемеровской области, задержали и обвинили в разбое.

Данил признал частично вину, заявив, что хотел напугать продавца пневматическим пистолетом и разбил его телефон, потому что так и не получил бесплатную шаурму. Дзержинский районный суд приговорил сибиряка к двум годам лишения свободы, но осужденный и его адвокат обжаловали приговор. Тем не менее Новосибирский областной суд оставил решение без изменений.

Ранее россиянин с пистолетом ограбил цветочный павильон, чтобы купить подарок ребенку.