В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы

В Котовске произошло обрушение навеса городской больницы из-за снега
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы, под завалами могли остаться люди. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Котовске. Там рухнул навес у входа в хирургическое отделение больницы, расположенной на улице Советской.

По предварительным данным, под завалами могут находиться четыре человека и два автомобиля. Точное количество пострадавших уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.

В настоящее время прокуратура устанавливает подробные причины произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыши от снега, сообщает TVTambov со ссылкой на региональную прокуратуру.

До этого в городе Аткарске Саратовской области на мужчину упала снега конструкция из железа. Она не выдержала тяжести снега. Мужчина не выжил.

Ранее в в Подмосковье на девушку рухнула крыша автобусной остановки.
 
