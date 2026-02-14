В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы, под завалами могли остаться люди. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Котовске. Там рухнул навес у входа в хирургическое отделение больницы, расположенной на улице Советской.

По предварительным данным, под завалами могут находиться четыре человека и два автомобиля. Точное количество пострадавших уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.

В настоящее время прокуратура устанавливает подробные причины произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за своевременную очистку крыши от снега, сообщает TVTambov со ссылкой на региональную прокуратуру.

До этого в городе Аткарске Саратовской области на мужчину упала снега конструкция из железа. Она не выдержала тяжести снега. Мужчина не выжил.

Ранее в в Подмосковье на девушку рухнула крыша автобусной остановки.