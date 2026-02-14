ФСИН объяснила закупку аппаратов для приготовления попкорна в мордовской колонии

ФСИН: аппараты для попкорна в мордовской ИК были нужны, чтобы занять осужденных

Оборудование для изготовления сахарной ваты и попкорна, закупленное для ИК-2 в Мордовии, предназначалось для налаживания производственного процесса и обеспечения занятости осужденных. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-бюро ведомства.

Представители службы отметили, что в период с 2022 по 2026 годы учреждения уголовно-исполнительной системы Мордовии заключали договоры на закупку мультимедийного оборудования для проведения воспитательной работы с осужденными.

«Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией №2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях», – прокомментировали в пресс-бюро.

В ведомстве подчеркнули, что государственные контракты были заключены в рамках закона и финансировались за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Суммарная стоимость закупок не превысила 191 тысячу рублей, отметили во ФСИН.

Ранее в России изменили правила назначения исправительных работ, допустив их проведение только по основному месту работы осужденного.