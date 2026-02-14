Размер шрифта
«Откровенно несправедливо»: Тарасова о месте Гуменника на Олимпиаде

Тренер Тарасова заявила, что Гуменника на ОИ судили откровенно несправедливо
Yara Nardi/Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала потрясающим выступление российского фигуриста Петра Гуменника в произвольной программе на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Нас четыре года никуда не допускали, не давали развиваться, а на Олимпиаду от России приехал такой сильный спортсмен. После такого потрясающего проката произвольной Петр должен был стать минимум третьим. Возможно, при определенных раскладах даже вторым. Судили его откровенно несправедливо», — заявила она.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.

Ранее тренер Шайдорова Алексей Урманов поздравил Гуменника с выступлением на Олимпиаде.
 
