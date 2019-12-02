Экс-президент Украины рассказал о возникновении «украинского княжества»

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что власти страны должны дать ответ России новой исторической концепцией, согласно которой Украина возникла раньше двевней Руси. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112».

Он возмутился тем, что Россия считает себя «старшим братом» и является Третьим Римом, а также посоветовал Киеву опираться на факты и «реальные вещи».

По его мнению, Россия начала «становиться на ноги» только во время правления Ивана Грозного в XVI веке.

«Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством», — добавил Кравчук.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Война — крайний вариант: Киев рассказал об «агрессии» России

— «Российская агрессия»: о чем Зеленский говорил в ООН

— Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным