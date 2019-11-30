Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщает The Times.

Выяснилось, что нападавшим был ранее осужденный и освобожденный из тюрьмы мужчина. Согласно имеющимся данным, мужчина был гостем на конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. Он также угрожал взорвать это место.

Отмечается, что он был осужден за «преступление, связанное с терроризмом». Когда его отпустили, он согласился носить «электронную бирку».

Узнав о преступном прошлом террориста, премьер страны Борис Джонсон заявил, что давно был против, чтобы преступников рано выпускали из тюрем.

«Будет усиление присутствия полиции на улицах города. Кроме того, мы размещаем 20 тысяч полицейских на улицах по всей стране», — пообещал Джонсон.

Инцидент произошел в здании неподалеку от Лондонского моста. Мужчина напал с ножом на людей, несколько человек ранены. На теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства. Мужчину ликвидировали на месте.

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