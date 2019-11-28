Экс-президент Франции заявил об упадке Европы и Запада

Бывший французский президент Николя Саркози считает, что в последнее время ощущается упадок и кризис европейских и западных стран. Об этом сообщает Mundo.

По его словам, многие общие проблемы либеральных политических партий связаны с упадком Европы и смещением центра мира на восток.

«Кризис консервативных либеральных партий — это кризис демократии и кризиса Запада», — отметил Саркози.

Он добавил, что из числа всех людей, живущий на планете, больше половины — населяют Азию, а в центре Европе проживают только 800 млн.

«Мы больше не стержень земли, и для этого есть демографические причины», — констатировал Саркози.

Экс-глава Франции убежден, что сплотить 27 крупных государств практические не невозможно.