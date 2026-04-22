В Бразилии 200 туристов оказались заблокированными на холме из-за перестрелки

Silvia Izquierdo/AP

Около 200 туристов оказались заблокированы на вершине холма в Рио-де-Жанейро из-за перестрелки между полицией и членами банды, пишет New York Post.

По данным очевидцев, туристы, которые собрались на горе, чтобы встретить рассвет и полюбоваться видом на знаменитый пляж Ипанема, внезапно услышали звуки выстрелов со стороны фавелы, расположенной у подножия холма.

Полиция проводила операцию по задержанию главаря наркокартеля Эдналдо Перенье Соузы. Преступнику удалось скрыться через потайной ход до того, как офицеры начали штурм дома, где он находился. Тем не менее, трое его предполагаемых сообщников были задержаны.

В разгар боя доступ к туристической тропе был перекрыт. Как рассказала португальская туристка Матильда Оливейру, гид попросил группу немедленно сесть на землю и искать укрытие.

«Мы ждали рассвета, и вдруг раздались выстрелы. Их было очень много», — вспоминает другой очевидец.

По данным властей, туристам разрешили спуститься с холма только спустя примерно два часа. Никто из путешественников не пострадал.

Ранее в Бразилии частный самолет потерпел крушение и врезался в ресторан, попав на видео.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!