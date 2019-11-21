Совфед оценил слова Зеленского о расследовании дел «майдана»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского добиться реальных результатов в делах «майдана». Об этом сообщает RT.
Он назвал высказывание украинского лидера «правильным» и «хорошим» заявлением, а также добавил, что в реальных результатах расследования заинтересованы и Украины, и Россия, и ряд неангажированных стран.
Однако сенатор усомнился в том, несут ли слова Зеленского за собой определенные шаги и действия.
«Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос», — подчеркнул Цеков.
Кроме того, он сказал, что Зеленского «можно только поддержать» в его стремлении, если в делах «майдана» все таки появятся результаты.
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