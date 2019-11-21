Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам. Об этом сообщает государственное радио Израиля «Кан».

Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.

Нетаньяху заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на обвинения, а также добавил, что он стал жертвой заговора левых противников и представителей СМИ.

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