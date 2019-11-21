Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту
Демократы высказались против того, чтобы сына будущего оппонента президента Дональда Трампа Джо Байдена — Хантера вызывали в конгресс и допрашивали по делу об импичменте. Об этом сообщает C-Span.
Стоит отметить, что демократы проголосовали против идеи республиканцев позвать Хантера Байдена на слушания. Они одержали победу, так как в Палате представителей их было больше.
Теперь Хантера Байдена не должны вызывать в конгресс на слушания по делу об импичменте Трампа.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Генсек НАТО отказался говорить про скандал в США вокруг помощи Украине
— Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм»