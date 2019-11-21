Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

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Демократы высказались против того, чтобы сына будущего оппонента президента Дональда Трампа Джо Байдена — Хантера вызывали в конгресс и допрашивали по делу об импичменте. Об этом сообщает C-Span.

Стоит отметить, что демократы проголосовали против идеи республиканцев позвать Хантера Байдена на слушания. Они одержали победу, так как в Палате представителей их было больше.

Теперь Хантера Байдена не должны вызывать в конгресс на слушания по делу об импичменте Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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