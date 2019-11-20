Путин назвал российскую угрозу выдумкой и чушью

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая «российская угроза» относится к выдумкам и является «чушью», передает корреспондент «Газеты.ру».

Такое мнение он выразил в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Путин подчеркнул, что «все прекрасно понимают», что Россия не намерена «ни на кого нападать».

«Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал Путин.

Он добавил, что у этого всего есть временные рамки, и «для лидеров ведущих стран Европы — это абсолютно очевидно».

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