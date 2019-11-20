Путин назвал российскую угрозу выдумкой и чушью

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
www.vesti.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая «российская угроза» относится к выдумкам и является «чушью», передает корреспондент «Газеты.ру».

Такое мнение он выразил в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Путин подчеркнул, что «все прекрасно понимают», что Россия не намерена «ни на кого нападать».

«Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал Путин.

Он добавил, что у этого всего есть временные рамки, и «для лидеров ведущих стран Европы — это абсолютно очевидно».

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