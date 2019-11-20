Путин раскрыл причины распада СССР
Президент России Владимир Путин объяснил, почему произошел распад СССР, передает корреспондент «Газеты.ру» с инвестиционного форума «Россия зовет».
По его словам, основной причиной этому стала «неэффективная экономическая политика Советского Союза».
Российский лидер отметил, что из-за нее случился «коллапс в социальной сфере», который возымел «пролонгированные последствия в сфере политической».
В то же время Путин подчеркнул, что распад СССР почти никак не связан с увеличением национализма в Прибалтике.
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