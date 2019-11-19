Израиль поблагодарил США за позицию по поселениям на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал позицию американских властей об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он положительно оценил заявление США о признании поселений не нарушающими международное право. Кроме того, израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за «поддержку правды и справедливости».

Слова госсекретаря США Майка Помпео Нетаньяху назвал «важным политическим курсом», а также «исправляющими историческую ошибку».

Премьер-министр Израиля также призвал другие страны «занять аналогичную позицию».

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