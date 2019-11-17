110 депутатов будут избраны на парламентских выборах в Белоруссии

Парламентские выборы пройдут в Белоруссии в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Всего изберут 110 депутатов нижней палаты национального собрания. На данный момент на места претендуют 513 кандидатов, 32 из них – действующие депутаты.

За кандидатов смогут проголосовать 6,8 миллионов граждан Белоруссии.

Настоящий состав нижней палаты завершает действие своих полномочий досрочно. Это связано с тем, что президентские выборы в стране выпали на 2020 год, как и парламентские. Поэтому, избрать депутатов решили на год раньше.

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